Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Башкирию опустится густой туман

Башкирию накроет густой туман.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии ожидается неблагоприятное природное явление. Как предупреждает МЧС республики, на регион опустится густой туман, из-за которого ухудшится видимость на дорогах.

— В субботу, 19 октября, в утренние и ночные часы из-за тумана видимость опустится до 500 метров и менее, — говорится в сообщении.

Также в некоторых районах Башкирии сохранится чрезвычайная пожароопасность.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.