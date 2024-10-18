На Башкирию опустится густой туман

В Башкирии ожидается неблагоприятное природное явление. Как предупреждает МЧС республики, на регион опустится густой туман, из-за которого ухудшится видимость на дорогах.
— В субботу, 19 октября, в утренние и ночные часы из-за тумана видимость опустится до 500 метров и менее, — говорится в сообщении.
Также в некоторых районах Башкирии сохранится чрезвычайная пожароопасность.
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