Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Меня собака прям ела»: пес изуродовал лицо 7-летней девочке в Дзержинске

ДЗЕРЖИНСК, 18 октября, ФедералПресс. В СМИ появилась информация, что в Дзержинске бойцовская собака напала на 7-летнюю девочку, оставив на ее лице серьезные шрамы. Ребенок оказался в больнице, но уголовное дело якобы так и не завели.

Источник: РИА "ФедералПресс"

«Она говорит “меня собака прям ела”, — передает слова пострадавшей ее бабушка в сюжете “Кстати”.

В программе сообщается, что все случилось, когда дети играли в коридоре многоквартирного дома. Шарпей одной из жительниц дома якобы бросился на девочку и вцепился ей в лицо. После этого ребенок оказался в больнице с ранами и гематомой.

«Напавший пес по-прежнему наводит страх на соседей, но полиция возбуждать уголовное дело отказывается», — сообщается в сюжете СМИ.

Это якобы и стало причиной того, что родители пострадавшей пытаются предать огласке произошедшее.

«Ввиду того, что из медицинского учреждения по отправленным запросам не поступили документы для проведения судебно-медицинской экспертизы в целях установления степени тяжести вреда здоровью несовершеннолетней, вынесено решение об отказе в возбуждении уголовного дела. В настоящее время решается вопрос о проведении дополнительной проверки», — сообщили «ФедералПресс» в МВД по Нижегородской области.

Ранее «ФедералПресс» публиковал инструкцию, как защититься от стаи собак и что делать, если на вас напали.

несчастный случай