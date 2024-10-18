«Меня собака прям ела»: пес изуродовал лицо 7-летней девочке в Дзержинске

«Она говорит “меня собака прям ела”, — передает слова пострадавшей ее бабушка в сюжете “Кстати”.
В программе сообщается, что все случилось, когда дети играли в коридоре многоквартирного дома. Шарпей одной из жительниц дома якобы бросился на девочку и вцепился ей в лицо. После этого ребенок оказался в больнице с ранами и гематомой.
«Напавший пес по-прежнему наводит страх на соседей, но полиция возбуждать уголовное дело отказывается», — сообщается в сюжете СМИ.
Это якобы и стало причиной того, что родители пострадавшей пытаются предать огласке произошедшее.
«Ввиду того, что из медицинского учреждения по отправленным запросам не поступили документы для проведения судебно-медицинской экспертизы в целях установления степени тяжести вреда здоровью несовершеннолетней, вынесено решение об отказе в возбуждении уголовного дела. В настоящее время решается вопрос о проведении дополнительной проверки», — сообщили «ФедералПресс» в МВД по Нижегородской области.
Ранее «ФедералПресс» публиковал инструкцию, как защититься от стаи собак и что делать, если на вас напали.