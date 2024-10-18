В Уфе на свободу скоро выйдет маньяк Масалимов

В 1991 году Масалимов оказался в поселке Комсомольск Томской области. Там он втерся в доверие одинокому пенсионеру по фамилии Гаврилов. Пожилой мужчина впустил недавно освободившегося зэка в свой дом и даже завел с ним дружбу, что в конечном итоге стоило ему жизни. Масалимов стал работать грузчиком, а вечерами выпивать, постепенно втянув в это дело своего нового друга. В ходе очередных таких посиделок, в августе 1991-го, между мужчинами произошла ссора, в результате Масалимов задушил Гаврилова, расчленил его труп и сжег в печи. Останки тела соседи позже нашли на приусадебном участке. Убийца скрылся, но через два месяца его нашли. После ареста он сообщил правоохранителям, что поссорился с Гавриловым из-за того, что тот спалил в печи его личные вещи, документы и фотографии.