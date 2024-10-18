В Уфе на свободу скоро выйдет маньяк Масалимов

Из колонии № 3 в уфимском микрорайоне Шакша в конце 2024 года освободится 69-летний Анвар Масалимов — известный со времен СССР маньяк. Преступник не просто убивал, но и расчленял своих жертв, а затем сжигал тела. При этом в тюрьме не забывал о своих правах, писал жалобы, требовал послаблений. В итоге его сначала перевели в колонию-поселение, потом заменили смертную казнь на пожизненное заключение, позже и вовсе освободили по УДО. Историю кровавого убийцы рассказывает UFA.AIF.RU.
Убил и не вспомнил
Будущий серийный убийца родился в Уфе в 1955 году. Его семья внешне была вполне благополучной. Жизнь начиналась, как у всех: окончание школы, военная служба. Как рассказывали о нем «КП-Уфа», «Московский комсомолец» и BAZA после армии Масалимов женился на девушке по имени Земфира, в середине 1970-х годов она родила ему сына, которого назвали Русланом. Муж работал то монтажником, то экспедитором, то просто разнорабочим. Но в начале 1980-х пошел по наклонной.
Масалимов тогда работал в организации по прокладке магистральных трубопроводов, в очередную командировку его отправили в город Чайковский Пермского края. Там он и совершил первое преступление. Сестра маньяка заявляла журналистам, что брата якобы подставили. По ее словам в ходе застолья собутыльники отправили его за добавкой, когда он вернулся, двое спали, и он тоже уснул, а когда проснулся, один был мертв. Следователи установили другие обстоятельства: Масалимов зарезал коллегу в ходе ссоры. Сам убийца в суде заявлял, что вообще ничего не помнит, якобы из-за амнезии. Тогда его осудили на 15 лет лишения свободы.
Помиловали и выпустили
В 1991 году Масалимов оказался в поселке Комсомольск Томской области. Там он втерся в доверие одинокому пенсионеру по фамилии Гаврилов. Пожилой мужчина впустил недавно освободившегося зэка в свой дом и даже завел с ним дружбу, что в конечном итоге стоило ему жизни. Масалимов стал работать грузчиком, а вечерами выпивать, постепенно втянув в это дело своего нового друга. В ходе очередных таких посиделок, в августе 1991-го, между мужчинами произошла ссора, в результате Масалимов задушил Гаврилова, расчленил его труп и сжег в печи. Останки тела соседи позже нашли на приусадебном участке. Убийца скрылся, но через два месяца его нашли. После ареста он сообщил правоохранителям, что поссорился с Гавриловым из-за того, что тот спалил в печи его личные вещи, документы и фотографии.
Через год Томский областной суд признал Масалимова виновным по ст. 102 п. «и» УК РСФСР и приговорил его к исключительной мере наказания — смертной казни. Такое решение было вынесено с учетом рецидива. В следующие шесть лет приговор так и не был исполнен в связи с изменением законодательства. А в 1998 году Масалимова помиловал свои указом президент России Борис Ельцин, наказание заменили на пожизненное заключение.
Преступника этапировали в ИК-5 «Вологодский пятак». Там он однако продолжал писать жалобы во всем возможные инстанции, уповая на гуманизацию законодательства. Своего он в итоге добился В 2008 году Белозерский суд переквалифицировал преступление, которое совершил Масалимов, со статьи 102 УК РСФСР («Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах») на статью 103 УК РСФСР («Умышленное убийство»). Жалобщик и на этом не угомонился. В 2012 году его перевели в колонию «Полярная сова» (ИК-18) в Ямало-Ненецком автономном округе, где он продолжил писать письма и просить о свободе. Дождался в итоге изменения судебной практики. В 2016 году заключенный вышел на свободу по УДО. В общей сложности с начала 80-х он отбывал наказание в семи разных колониях.
Хотел быть монахом
Об освобождении рецидивиста писали многие СМИ — это был первый случай в истории страны, когда на свободу вышел человек, изначально осужденный на смертную казнь.
По справке, которую Масалимов, получил в колонии, он отбыл в московский храм Святителя Дмитрия Ростовского. Объяснил он это тем, что хотел стать монахом, однако позже передумал. Священник рассказывал журналистам о планах мужчины отправиться в приют для бездомных в районе Люблино, но там его никто так и не видел.
Попытки адаптироваться на свободе потерпели крах. Уже через год преступник совершил очередное убийство — жертвой вновь стал собутыльник. На этот раз Масалимову дали пять лет. Срок заканчивает в декабре 2024 года.