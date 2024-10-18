Старшего оперуполномоченного судили публично по факту массовых пыток

Как рассказали в Прокуратуре Карагандинской области 18 октября, сотрудник признан виновным и приговорен к 1 году и 6 месяцам лишения свободы. Ему также запрещено занимать должности на государственной службе и в правоохранительных органах в течение трех лет.
«Помимо этого, осужденный лишен специального звания “капитан юстиции”, и назначены взыскания в фонд компенсации потерпевшим. Для предупреждения подобных преступлений прокуратурой области была организована прямая трансляция судебного процесса для сотрудников ДУИС», — сообщили в ведомстве.
3 апреля стало известно, что 11 сотрудников учреждения № 62 по Карагандинской и Улытауской областям и воинской части № 6505 Нацгвардии провели досудебное расследование по факту совершения пыток в отношении 11 осужденных. Чтобы скрыть это, подозреваемые сообщали руководству о неповиновении осужденных.