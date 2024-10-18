Ребенка сбили возле школы в Астане (видео)

Видео с места ДТП опубликовано в Telegram-канале Astanovka98. «Сбили ребенка на пешеходном переходе возле школы № 26», — говорится в посте под видео. Как сообщили корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе ДП Астаны, инцидент произошел в столице сегодня.