В Башкирии 21-летний водитель погубил в ДТП 19-летнего парня

По имеющейся информации, 21-летний водитель ВАЗ-2114 не справился с управлением и вылетел в кювет, где машина опрокинулась. От полученных травм на месте аварии погиб 19-летний пассажир отечественной легковушки, сам виновник ДТП попал в больницу с увечьями.