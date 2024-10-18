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В Башкирии 21-летний водитель погубил в ДТП 19-летнего парня

На трассе в Башкирии погиб 19-летний пассажир.

Источник: Комсомольская правда

В Мелеузовском районе Башкирии произошла смертельная авария. Трагедия, по сообщению республиканской Госавтоинспекции, случилась ранним утром 18 октября близ села Восточный.

По имеющейся информации, 21-летний водитель ВАЗ-2114 не справился с управлением и вылетел в кювет, где машина опрокинулась. От полученных травм на месте аварии погиб 19-летний пассажир отечественной легковушки, сам виновник ДТП попал в больницу с увечьями.

По факту аварии начато разбирательство.

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