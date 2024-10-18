Эпидемиологи взяли на контроль ситуацию с норовирусом в лицее Бреста

МИНСК, 18 окт — Sputnik. Областная санитарно-эпидемиологическая служба постоянно контролирует ситуацию с выявлением норовируса у учащихся лицея № 1 им. А. С. Пушкина в Бресте, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Беларуси.