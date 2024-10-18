Эпидемиологи взяли на контроль ситуацию с норовирусом в лицее Бреста

МИНСК, 18 окт — Sputnik. Областная санитарно-эпидемиологическая служба постоянно контролирует ситуацию с выявлением норовируса у учащихся лицея № 1 им. А. С. Пушкина в Бресте, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Беларуси.
По данным ведомства, в настоящее время служба совместно с инфекционистами проводит необходимый комплекс санитарно-противоэпидемических и лечебных мероприятий в учебном заведении.
Так, на пищеблоке лицея прошла заключительная дезинфекция, был обследован персонал, отобраны пробы для исследований пищевой продукции. Кроме того, усилен контроль за организацией питания, качеством уборок, соблюдением детьми личной гигиены.
«Ситуация находится на постоянном контроле санитарно-эпидемиологической службы области», — говорится в сообщении.
Ранее Минздрав проинформировал, что 14 учащихся 9−11 классов лицея № 1 попали в инфекционное отделение Брестской областной клинической больнице с симптомами острой кишечной инфекции. У все был лабораторно диагностирован норовирус.
По информации медиков, состояние пациентов оценивается как средней тяжести, но стабильное и с положительной динамикой. Все дети в полном объеме получают необходимое лечение.