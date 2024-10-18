Житель Сочи оборудовал в квартире парники для выращивания конопли

В Сочи задержали 30-летнего местного жителя, который оборудовал в своей квартире парники для выращивания конопли. Об этом сообщает пресс-служба УВД по городу Сочи.
Житель курорта привлек внимание полицейских своим поведением. Он находился в состоянии опьянения и нарушал общественный порядок.
Мужчину задержали на улице Туапсинской. С собой у него был пакетик с запрещенным веществом, а в квартире сочинца обнаружили ведро с марихуаной и два парника для ее выращивания.
«Общая масса изъятого наркотического средства составила свыше 300 граммов. Установлено, что изготавливал его мужчина для личного употребления», — рассказали правоохранители.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ. Сочинцу грозит до десяти лет лишения свободы.