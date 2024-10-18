Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Житель Сочи оборудовал в квартире парники для выращивания конопли

В квартире сочинца обнаружили 300 граммов наркотического средства.

Источник: УВД по городу Сочи

В Сочи задержали 30-летнего местного жителя, который оборудовал в своей квартире парники для выращивания конопли. Об этом сообщает пресс-служба УВД по городу Сочи.

Житель курорта привлек внимание полицейских своим поведением. Он находился в состоянии опьянения и нарушал общественный порядок.

Мужчину задержали на улице Туапсинской. С собой у него был пакетик с запрещенным веществом, а в квартире сочинца обнаружили ведро с марихуаной и два парника для ее выращивания.

«Общая масса изъятого наркотического средства составила свыше 300 граммов. Установлено, что изготавливал его мужчина для личного употребления», — рассказали правоохранители.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ. Сочинцу грозит до десяти лет лишения свободы.