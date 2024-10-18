«Вышли на прогулку и пропали»: в Иркутске ищут двух друзей 11 и 13 лет

— А четверокласснику на вид 11−12 лет, он такого же роста, 140 сантиметров, с голубыми глазами. В последний раз его видели в зеленой куртке с белыми рукавами, в серых штанах и светлых кроссовках, — рассказывают в ГУ МВД России по Иркутской области.