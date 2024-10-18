«Вышли на прогулку и пропали»: в Иркутске ищут двух друзей 11 и 13 лет

Вышли погулять и пропали… Где они и что с ними? Никто пока не знает.
В Иркутске разыскивают двух мальчиков 11 и 13 лет. Известно, что в последний раз друзей видели на улице Багратиона в микрорайоне Ершовский. Было это сегодня, 18 октября, около 14:00.
Обеспокоенные семьи обратились за помощью в полицию. Начались поиски, привлекли всевозможные силы, подключили волонтеров.
Так шестикласснику на вид около 12−13 лет, он невысокого роста, около 140 сантиметров, с серо-голубыми глазами. Когда уходил из дома, то был одет в шапку и куртку синего цвета, красный спортивный костюм. На ногах — белые кроссовки.
— А четверокласснику на вид 11−12 лет, он такого же роста, 140 сантиметров, с голубыми глазами. В последний раз его видели в зеленой куртке с белыми рукавами, в серых штанах и светлых кроссовках, — рассказывают в ГУ МВД России по Иркутской области.