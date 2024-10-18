В Каменске-Шахтинском 76-летняя женщина лишилась дома после пожара

В Каменске-Шахтинском 76-летняя женщина лишилась дома из-за неосторожного курения. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.
По данным ведомства, пожар произошел вечером 17 октября на улице Украинской, в микрорайоне Лиховском.
— Огонь полностью уничтожил частный дом на 72 кв. метрах. В тушении были задействованы восемь человек, использовалось две единицы техники, — рассказали в МЧС.
Жителям Дона напоминают: нельзя курить лежа и в сонном состоянии. Рядом всегда должна быть пепельница.
Напомним, ранее в Ростовской области из горящего дома спасли 90-летнюю бабушку.