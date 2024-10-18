В Уфе из окна дома выпала трехлетняя девочка

По имеющейся информации, малышка взобралась на подоконник и рухнула вниз с высоты второго этажа дома на Магистральной улице. В это время дома были взрослые. Известно, что малышка выжила, но получила тяжелые травмы. Ее экстренно доставили в больницу для обследования и лечения.