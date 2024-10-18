В Нефтяниках автобус врезался в омичей на переходе

В результате ДТП пострадали 67-летняя женщина и 9-летняя девочка. Как сообщают в УМВД, женщина шла по пешеходному переходу на разрешённый сигнал светофора, а рядом с ней находилась школьница. При столкновении пенсионерка упала и задела девочку. Обе пострадавшие с травмами различной степени тяжести были доставлены в медицинские учреждения для оказания помощи.