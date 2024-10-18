В Нефтяниках автобус врезался в омичей на переходе

Сегодня около 13:40 на улице Нефтезаводская в Омске произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса маршрута № 83. По предварительным данным, водитель автобуса НефаЗ, мужчина 1965 года рождения, проехал на запрещающий (красный) сигнал светофора и совершил наезд на двух пешеходов.
В результате ДТП пострадали 67-летняя женщина и 9-летняя девочка. Как сообщают в УМВД, женщина шла по пешеходному переходу на разрешённый сигнал светофора, а рядом с ней находилась школьница. При столкновении пенсионерка упала и задела девочку. Обе пострадавшие с травмами различной степени тяжести были доставлены в медицинские учреждения для оказания помощи.
В момент аварии в салоне автобуса находились 10 пассажиров, никто из них за медицинской помощью не обращался.
Прокуратура Омской области взяла на контроль проверку обстоятельств происшествия. В рамках расследования проводится правовая оценка действий водителя, чтобы установить причины и степень его ответственности. Представители прокуратуры отметили, что законность всех процессуальных решений также будет проверена и находится под их контролем.