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В Башкирии 19-летний пассажир погиб в результате ДТП

В Башкирии 19-летний пассажир погиб в результате ДТП.

Сотрудники госавтоинспекции выясняют обстоятельства ДТП с погибшим в Мелеузовском районе, сообщает пресс-служба ведомства.

ДТП произошло сегодня рано утром на автодороге Мелеуз — Бусурмановка — Юмагузино, близ села Восточный. По предварительным данным, 21-летний водитель за рулём ВАЗ-2114 допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием.

В результате ДТП 19-летний пассажир от полученных травм скончался на месте происшествия. Сам водитель госпитализирован.

На месте ДТП работают сотрудники госавтоинспекции и другие экстренные службы. Подробности уточняются.