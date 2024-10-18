В Башкирии 19-летний пассажир погиб в результате ДТП.

Сотрудники госавтоинспекции выясняют обстоятельства ДТП с погибшим в Мелеузовском районе, сообщает пресс-служба ведомства.
ДТП произошло сегодня рано утром на автодороге Мелеуз — Бусурмановка — Юмагузино, близ села Восточный. По предварительным данным, 21-летний водитель за рулём ВАЗ-2114 допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием.
В результате ДТП 19-летний пассажир от полученных травм скончался на месте происшествия. Сам водитель госпитализирован.
На месте ДТП работают сотрудники госавтоинспекции и другие экстренные службы. Подробности уточняются.