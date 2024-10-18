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Попали под автобус: В Омске водитель НефАЗа сбил пешехода на переходе

В Омске пострадали пенсионерка и школьница из-за водителя рейсового автобуса.

Предварительно установлено, что водитель автобуса НефаЗ (маршрут № 83), мужчина 1965 г.р., следуя по улице Нефтезаводская, в районе дома № 14/2 допустил наезд на женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

В результате столкновения пенсионерка упала, уронив 9-летнюю школьницу, которая шла рядом. Оба пешехода получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу.

Фото: Омская полиция

Прокуратура города Омска взяла на контроль проверку по установлению обстоятельств ДТП. В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям водителя.

Добавим, что в момент ДТП в салоне автобуса находились 10 пассажиров, никто из которых за медицинской помощью не обращался. По данному факту проводится проверка.