В Казахстане после убийства подростка в Талгаре уволили прокуроров

В ночь на 4 октября в Талгаре 16-летний подросток был убит взрослыми мужчинами из-за банки пива. Покупатели вошли в продуктовый магазин отца подростка, взяли пиво и не расплатились. В результате у хозяина магазина и мужчин возникла словесная перепалка, подросток заступился за своего отца. Выйдя из магазина, мужчины позвали на подмогу приятелей, по словам отца погибшего подростка, всего их было 13 человек, вооруженных ружьями и ножами. В ходе драки подростку нанесли смертельное ранение. Ночью 12 октября в селе Азат Енбекшиказахского района сгорел дом, принадлежащий семье погибшего в Талгаре подростка. Полиция возбудила уголовное дело по факту умышленного уничтожения чужого имущества и обеспечила охрану семье. Национальная гвардия МВД 13 октября развернула патрули на улицах Талгара для охраны правопорядка.