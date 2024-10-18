В Казахстане после убийства подростка в Талгаре уволили прокуроров

АЛМА-АТА, 18 окт — РИА Новости. Прокурор Талгарского района и зампрокурора Алма-Атинской области Казахстана сняты с должностей после произошедшего в городе Талгаре резонансного убийства подростка, сообщает в пятницу пресс-служба генеральной прокуратуры республики.
В ночь на 4 октября в Талгаре 16-летний подросток был убит взрослыми мужчинами из-за банки пива. Покупатели вошли в продуктовый магазин отца подростка, взяли пиво и не расплатились. В результате у хозяина магазина и мужчин возникла словесная перепалка, подросток заступился за своего отца. Выйдя из магазина, мужчины позвали на подмогу приятелей, по словам отца погибшего подростка, всего их было 13 человек, вооруженных ружьями и ножами. В ходе драки подростку нанесли смертельное ранение. Ночью 12 октября в селе Азат Енбекшиказахского района сгорел дом, принадлежащий семье погибшего в Талгаре подростка. Полиция возбудила уголовное дело по факту умышленного уничтожения чужого имущества и обеспечила охрану семье. Национальная гвардия МВД 13 октября развернула патрули на улицах Талгара для охраны правопорядка.
«Приказом генерального прокурора республики Казахстан от 18 октября заместитель прокурора Алматинской области Бакиров С. С. и прокурор Талгарского района Бекманов Е. К. освобождены от занимаемых должностей. Основанием послужило наличие существенных упущений в работе по надзору за законностью в уголовном процессе».
Пятнадцатого октября пресс-служба администрации Талгарского района сообщила, что с должности снят мэра города Талгара Бахыт Куришбеков и его заместитель Сагындык Матан за ненадлежащее исполнение своих обязанностей.