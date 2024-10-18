Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Петербурге пенсионер лишился почти 17 миллионов рублей из-за мошенников

В Петербурге пенсионер, передав курьеру деньги, лишился 16,8 миллиона рублей.

Источник: РИА "Новости"

С. -ПЕТЕРБУРГ, 18 окт — РИА Новости. Восьмидесятилетний пенсионер из Санкт-Петербурга, которого убедили перевести деньги на «безопасный» счет, лишился 16,8 миллиона рублей, полиция ищет мошенников, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.

Как информирует ведомство, в среду в полицию Приморского района обратился 80-летний житель одного из домов на улице Ильюшина. Он рассказал правоохранителям, что после звонка неизвестного последовал его инструкции и решил перевести свои сбережения на «безопасный» счет, предварительно передав их прибывшему к нему курьеру.

«Таким образом сначала доверчивый пенсионер отдал курьеру 8 614 000 рублей, а позже перевел через банкомат на указанные неизвестным счета еще 8 216 290 рублей. Общая сумма материального ущерба составила 16 830 290 рублей», — говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по статье о мошенничестве, фигурантов ищут, заключили в ГУМВД.