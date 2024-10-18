В Петербурге пенсионер лишился почти 17 миллионов рублей из-за мошенников

Как информирует ведомство, в среду в полицию Приморского района обратился 80-летний житель одного из домов на улице Ильюшина. Он рассказал правоохранителям, что после звонка неизвестного последовал его инструкции и решил перевести свои сбережения на «безопасный» счет, предварительно передав их прибывшему к нему курьеру.