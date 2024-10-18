Трехлетний мальчик попал под машину в Житковичах

Ребенок неожиданно выбежал на нерегулируемый пешеходный переход, вырвавшись из рук мамы. Он попал под колеса автомобиля Ауди, которым управляла 27-летняя водитель.



Несчастный случай произошел примерно в 17.30. Автомобиль, совершивший наезд на мальчика, двигался по ул. Школьной в направлении ул. Фрунзе, уточнили в УГАИ.



С травмами ребенок госпитализирован в хирургическое отделение УЗ «Житковичская центральная районная больница».