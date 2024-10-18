«Превышал на 30 км/ч на мокрой дороге». СК показал видео и раскрыл подробности дела об опрокидывании маршрутки с пассажирами в Бресте

В Следственном комитете сообщили подробности расследования уголовного дела о ДТП с маршруткой с пассажирами в Бресте.
«Комсомолка» писала об аварии с маршруткой, которая произошла в апреле в областном центре. Тогда сообщалось, что маршрутка опрокинулась при спуске с моста в Бресте. Сейчас СК раскрыл подробности аварии и назвал виновного.
Сообщается, что при перевозке пассажиров 53-летний водитель микроавтобуса при спуске с Кобринского путепровода в сторону улицы Пионерской превысил скоростной режим на мокрой дороге и не справился с управлением при перестроении. В итоге маршрутка ушла в занос и опрокинулась, как видно и на видео из маршрутки, опубликованном СК.
В ДТП травмы различной степени тяжести получили пять пассажиров, среди которых 89-летний мужчина.
Установлено, что маршрутка ехала с превышением скорости почти на 30 километров в час, грубо нарушив ПДД. И, если бы водитель ехал допустимые 60 километров в час, то он бы располагал технической возможностью предотвратить аварию и безопасно перестроиться в соседнюю полосу движения для опережения попутной легковушки.
В отношении маршрутчика возбудили уголовное дело за нарушение ПДД лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности причинение менее тяжкого телесного повреждения (ч.1 ст. 317 Уголовного кодекса Беларуси). Фигурант признал вину в совершенном преступлении и раскаялся в содеянном.
Тем временем первый переход с исчезающей проекционной разметкой появился в Беларуси.
Также санэпидслужба проводит проверку после госпитализации брестских лицеистов: «Усилен контроль за питание, персоналом и детьми». Ранее мы писали о том, что 14 лицеистов были госпитализированы 17 и 18 октября с острой кишечной инфекцией в Бресте.