«Превышал на 30 км/ч на мокрой дороге». СК показал видео и раскрыл подробности дела об опрокидывании маршрутки с пассажирами в Бресте

Сообщается, что при перевозке пассажиров 53-летний водитель микроавтобуса при спуске с Кобринского путепровода в сторону улицы Пионерской превысил скоростной режим на мокрой дороге и не справился с управлением при перестроении. В итоге маршрутка ушла в занос и опрокинулась, как видно и на видео из маршрутки, опубликованном СК.