Alfa Romeo разворотил «лицо» об автобус на трассе «Нарва». Есть пострадавшие

Сообщение о ДТП на 134-м километре автодороги А-180 «Нарва», недалеко от поворота на «Фосфорит», поступило в экстренные службы в 11:54 18 октября, сообщает 47News со ссылкой на ГКУ «Леноблпожспас». По предварительным данным дорожной полиции, столкнулись легковой автомобиль Alfa Romeo и автобус-развозка, который ехал без пассажиров.