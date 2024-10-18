В Керчи перевернулась скорая — пять пострадавших

«В результате ДТП пострадали пятеро человек из автомобиля скорой медицинской помощи: водитель 1985 года рождения, двое медработников 1973 и 1975 года рождения, а также два пассажира 1972 и 1976 года рождения. Пострадавшие доставлены в медицинское учреждение», — говорится в сообщении.