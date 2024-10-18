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В Керчи перевернулась скорая — пять пострадавших

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт — РИА Новости Крым. В Керчи произошло ДТП с автомобилем скорой помощи. Об этом сообщает МВД по РК.

По предварительным данным, ДТП произошло 18 октября в 13:00 на пересечении улиц Горького — Фурманова. Столкнулись автомобили Kia Sportage и автомобиль скорой медицинской помощи Ford.

«В результате ДТП пострадали пятеро человек из автомобиля скорой медицинской помощи: водитель 1985 года рождения, двое медработников 1973 и 1975 года рождения, а также два пассажира 1972 и 1976 года рождения. Пострадавшие доставлены в медицинское учреждение», — говорится в сообщении.

Сотрудники полиции в Керчи проводят проверку по факту ДТП.

В прокуратуре Крыма уточняют, что автомобиль скорой медицинской помощи двигался с включенными проблесковыми маячками и звуковыми сигналами. Ход проверки по факту ДТП взят надзорным ведомством под контроль.

На месте аварии сейчас работают сотрудники Госавтоинспекции Керчи. Все обстоятельства произошедшего выясняются.