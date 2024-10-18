В Омской области вода из крана жжёт руки и вызывает резь в глазах

Пресс-служба районной администрации уже отреагировала на эти посты и сообщила, что местные власти получили несколько сообщений о «превышении нормы химических веществ при проведении дезинфекции водопровода». Однако на данный момент ситуация нормализовалась, воду снова можно пить. При этом тех, кто допустил эту ситуацию и вовремя не предупредил жителей о дезинфекции, обещают наказать.