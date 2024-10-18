В Омской области вода из крана жжёт руки и вызывает резь в глазах

Сегодня, 18 октября, сразу в нескольких пабликах появились посты о проблемах жителей села Лежагнка в Горьковском районе. Местные рассказали, что из их кранов бежит неприятная и, честно говоря, даже опасная жидкость: вода с сильным запахом хлорки.
«Невозможно пить не только людям, но и животным. От нее жжет руки и неприятный запах до рези в глазах, сообщают местные жители», — сообщает «Инцидент Омск».
К посту приложено видео, на котором одна из местных жительниц наливает воду из крана в стакан. Жидкость имеет буроватый цвет и активно пенится.
Пресс-служба районной администрации уже отреагировала на эти посты и сообщила, что местные власти получили несколько сообщений о «превышении нормы химических веществ при проведении дезинфекции водопровода». Однако на данный момент ситуация нормализовалась, воду снова можно пить. При этом тех, кто допустил эту ситуацию и вовремя не предупредил жителей о дезинфекции, обещают наказать.