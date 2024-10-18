В Ростове-на-Дону мужчину осудили за перевод денег террористам

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 окт — РИА Новости. Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к 10,5 годам мужчину, который по просьбе брата перевел деньги террористам из запрещенной в РФ международной террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам»*, сообщили в пресс-службе суда.
«Состоялось оглашение приговора по уголовному делу в отношении Якубова Рамиля Рафаиловича… Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет 6 месяцев в… колонии строгого режима, с отбыванием первых трех лет в тюрьме», — говорится в сообщении.
Суд установил, что в 2022 году Якубов по интернету связался с родным братом, проживающим за пределами России и принимающим участие в деятельности «Хайят Тахрир аш-Шам»*.
«В ходе их общения его брат сообщил о необходимости оказания финансовой помощи международной террористической организации “Хайят Тахрир аш-Шам”*, — говорится в релизе.
Далее Якубов, находясь в Волгограде, получив от своего брата необходимые реквизиты электронной платежной системы, передал своему сыну деньги и попросил его, а также мать пополнить электронный кошелек, что они и сделали.
Уточняется, что Якубов обвинялся в совершении преступления, предусмотренного частью 1.1 статьи 205.1 УК РФ (финансирование терроризма).
Приговор в законную силу не вступил.
* Запрещенная в России террористическая организация.