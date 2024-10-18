В Ростове-на-Дону мужчину осудили за перевод денег террористам

«Состоялось оглашение приговора по уголовному делу в отношении Якубова Рамиля Рафаиловича… Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет 6 месяцев в… колонии строгого режима, с отбыванием первых трех лет в тюрьме», — говорится в сообщении.