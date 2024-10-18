Минчанин приехал на такси из Борисова с $10 тысячами, но его задержала милиция

В Минске милиция задержала курьера, который забрал 10 тысяч долларов у пенсионерки в Борисове и скрылся на такси. Подробности рассказали в пресс-службе МВД.
Так, в милицию обратилась 76-летняя борисовчанка, которая поверила звонку мошенников и отдала курьеру 10 тысяч долларов, чтобы ее дочь якобы не привлекли к ответственности за ДТП.
Курьером оказался 20-летний минчанина. Забрав деньги у пожилой женщины, фигурант на такси поехал в Минск и попытался перевести всю сумму на указанный куратором счет, однако его задержали правоохранители.
Милиционеры изъяли все похищенные деньги и вернули их потерпевшей. Задержанному минчанину инкриминируют мошенничество, совершенное в крупном размере.
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