Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минчанин приехал на такси из Борисова с $10 тысячами, но его задержала милиция

Минчанин забрал $10 тысяч у 76-летней борисовчанки, но его перехватила милиция.

Источник: Комсомольская правда

В Минске милиция задержала курьера, который забрал 10 тысяч долларов у пенсионерки в Борисове и скрылся на такси. Подробности рассказали в пресс-службе МВД.

Так, в милицию обратилась 76-летняя борисовчанка, которая поверила звонку мошенников и отдала курьеру 10 тысяч долларов, чтобы ее дочь якобы не привлекли к ответственности за ДТП.

Курьером оказался 20-летний минчанина. Забрав деньги у пожилой женщины, фигурант на такси поехал в Минск и попытался перевести всю сумму на указанный куратором счет, однако его задержали правоохранители.

Милиционеры изъяли все похищенные деньги и вернули их потерпевшей. Задержанному минчанину инкриминируют мошенничество, совершенное в крупном размере.

Также СК показал видео и раскрыл подробности дела об опрокидывании маршрутки с пассажирами в Бресте «Превышал на 30 км/ч на мокрой дороге».

А 19-летний могилевчанин стал звать на помощь, переплывая Днепр при температуре +8.