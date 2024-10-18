Двое рыбаков утонули в Ладожском озере из-за перевернувшейся лодки

Вечером 17 октября обеспокоенные родственники троих мужчин, которые отправились на рыбалку на Ладожское озеро, забили тревогу. Ни один из местных жителей не выходил на связь, поэтому их близкие обратились за помощью к специалистам. На поиски к водоему выехала дежурная смена отряда из Новой Ладоги. О подробностях сообщили в Аварийно-спасательной службе Ленинградской области.
— Спасатели обнаружили перевернутую лодку, рядом с которой находился один из потерявшихся. Его транспортировали на берег и передали в руки медиков, — говорится в сообщении.
Позже поиски еще двоих мужчин, к сожалению, завершились трагедией. Водолазы вытащили их тела и передали полицейским.
Напомним, в тот же день стало известно о трагедии в Лоухском районе в Карелии, где неделю назад пропали двое рыбаков. Одного из мужчин нашли на близлежащем острове живым. Он рассказал, что их лодку перевернул сильный ветер и течение, но ему удалось доплыть до суши, поскольку на нем был спасательный жилет. Но у его товарища выбраться не получилось.