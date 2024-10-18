Двое рыбаков утонули в Ладожском озере из-за перевернувшейся лодки

Напомним, в тот же день стало известно о трагедии в Лоухском районе в Карелии, где неделю назад пропали двое рыбаков. Одного из мужчин нашли на близлежащем острове живым. Он рассказал, что их лодку перевернул сильный ветер и течение, но ему удалось доплыть до суши, поскольку на нем был спасательный жилет. Но у его товарища выбраться не получилось.