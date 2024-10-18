Познакомился с ней в социальных сетях: мошенница выманила у машиниста из Забайкалья более четырех миллионов

В итоге машинист оформил три кредита, занял деньги у знакомых. В какой-то момент он захотел получить обратно вложенное, а также честно заработанные проценты. Однако мошенники попросили оплатить страховку. Только в этот момент он понял, что стал жертвой обмана. В общей сложности за шесть дней он лишился 4 миллионов 50 тысяч рублей.