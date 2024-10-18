Познакомился с ней в социальных сетях: мошенница выманила у машиниста из Забайкалья более четырех миллионов

Машинист буровой установки из Забайкалья обратился в полицию. Рассказал, что стал жертвой мошенников и меньше чем за неделю потерял крупную сумму, вложив ее на «брокерскую площадку». Об этом сообщает ИА ChitaMedia со ссылкой на ГУ МВД России по Забайкальскому краю.
Мужчина рассказал, что еще в начале апреля познакомился в социальных сетях с девушкой, она-то и рассказала, что можно успешно торговать акциями, зарабатывая на этом. Во время общения она предложила жителю Забайкалья попробовать себя в роли инвестора.
По ее указаниям, он установил нужное приложение на телефон и начал отправлять деньги человеку, который назвался личным консультантом.
— Сначала он перевёл 50 тысяч рублей, которые у него уже были, далее мошенники уговорили взять кредит. Рассказали, что чем больше он внесет, тем больше получит в дальнейшем, — рассказывают в агентстве.
В итоге машинист оформил три кредита, занял деньги у знакомых. В какой-то момент он захотел получить обратно вложенное, а также честно заработанные проценты. Однако мошенники попросили оплатить страховку. Только в этот момент он понял, что стал жертвой обмана. В общей сложности за шесть дней он лишился 4 миллионов 50 тысяч рублей.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что мошенники начала раскладывать фальшивые квитанции по почтовым ящикам в Приангарье.