Автомобиль сбил в Дзержинском районе женщину, передвигавшуюся на средстве персональной мобильности

Происшествие случилось в деревне Вязань около 17.30. Наезд был совершен на 64-летнюю женщину, находившуюся на проезжей части главной дороги. Автомобилем Volkswagen Passat управлял 31-летний житель Фаниполя, двигавшийся по развязке с автодороги Р1 при съезде на второстепенную трассу. В результате ДТП женщина с полученными телесными повреждениями госпитализирована в Дзержинскую ЦРБ. В УВД подчеркнули, что, несмотря на имеющийся рядом тротуар, отделенный от проезжей части металлическим ограждением, пострадавшая двигалась по проезжей части.



В Минской области 17 октября также произошли еще два ДТП с участием велосипедиста и пешехода. Одно из них случилось в Копыльском районе около 10.35 на 51-м км автодороги Р61 Узда — Копыль — Гулевичи вблизи деревни Мажа. 68-летний житель Минского района на автомобиле Daewoo Matiz двигался в направлении агрогородка Тимковичи. Он совершил наезд 69-летнего велосипедиста из Копыля, который пересекал проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения автомобиля. До выезда на пешеходный переход копыльчанин ехал по велосипедной дорожке, примыкающей непосредственно к проезжей части дороги справа. Он осуществил маневр левого поворота перед легковушкой, предварительно указав на предстоящие действия жестом руки. В результате ДТП велосипедист с полученными телесными повреждениями госпитализирован в Копыльскую ЦРБ.



В Борисове около 15.50 под колеса Audi Q5 попала 47-летняя борисовчанка, которая шла по проезжей части с имеющейся на ней обочиной, предусмотренной для движения пешеходов. Автомобилем управляла 40-летняя водитель, ехавшая задним ходом по прилегающей территории улицы Н. Неман, между жилыми домами. Пешеход получила телесные повреждения. После оказания медицинской помощи она отпущена домой. По фактам ДТП проводятся проверки.