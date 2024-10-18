Около 14.30 сегодня в деревне Бабуничи Петриковского района, по предварительной информации, 58-летний водитель, управляя грузовым автомобилем МАЗ, совершил наезд на пятилетнего мальчика.
От полученных травм ребенок скончался.
На месте происшествия работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа.
В Петриковском районе под колесами грузовика погиб ребенок
18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Петриковском районе 18 октября под колесами грузовика погиб ребенок. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.
Около 14.30 сегодня в деревне Бабуничи Петриковского района, по предварительной информации, 58-летний водитель, управляя грузовым автомобилем МАЗ, совершил наезд на пятилетнего мальчика.