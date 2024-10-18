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В Уфе из-за аварии отключили горячее водоснабжение в 12 домах

В 12 домах в Уфе отключили горячее водоснабжение, сообщили в пресс-службе Октябрьского района города.

Причиной стало повреждение сетей. Горячую воду отключили в домах на улице Менделеева, 197, 197/2, 199, 201, 201/1, 201/2, 203, 203/1, 203/2, бульваре Молодежи, 5/1 и Лесном проезде, 6/1, 8/1.

БашРТС ведет аварийные работы.

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