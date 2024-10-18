Жители Уфы стали участниками популярного шоу «Ну-ка, все вместе!»

Трое жителей Уфы стали участникам популярного песенного шоу «Ну-ка, все вместе!». Уфимцы попробуют свои силы в седьмом отборочном туре, приглашенной звездой которого станет певица Наташа Королёва. Звезда шоу-бизнеса исполнит свои хиты, а затем присоединиться к сотне жюри.
За выход в полуфинал поборются Тереза Амбарцумян, Артур Амиров и Богдана Рудь.
Поболеть за жителей Уфы можно уже сегодня, 18 октября. Шоу покажут на телеканале «Россия».
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