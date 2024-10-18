На 7 миллионов рублей обманули дольщиков в Новосибирской области

Застройщик обманул новосибирских дольщиков на более чем 7 миллионов рублей. Компания обещала сдать дом на улице Серафимовича в 2018 году, однако здание так и не построили, а деньги пропали.
— Лица из числа руководителей ООО «Строй-Плюс», которое является застройщиком многоквартирного дома по улице Серафимовича, дом № 21, в период с 2015 по 2023 год заключили с гражданами договоры долевого участия в строительстве, заранее не намереваясь исполнять обязательства, — сообщили в прокуратуре Новосибирской области.
После прокурорской проверки правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество» (ч. 4 ст. 159 УК РФ).