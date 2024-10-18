В Минске вынесли приговор по делу о незаконном обороте более 320 кг героина

Обвиняемыми по делу проходили четверо иностранных граждан.



В ходе предварительного следствия установлено, что один из обвиняемых, вовлеченный в деятельность международной преступной организации по незаконному обороту крупнооптовых партий героина, создал в ее составе организованную группу и с ноября 2022 года по сентябрь 2023 года вовлек в нее других лиц.



Известно, что груз с героином был отправлен из Ирана. Наркотик переместили на территорию России, а затем — в Минск. В дальнейшем его планировали переместить через границу Беларуси. Героин был упакован в коробки из-под сока и спрятан в одном из складских помещений в Минске.



Уголовное дело находилось в производстве главного следственного управления центрального аппарата Следственного комитета.



Обвиняемые в ходе судебного следствия вину в совершении инкриминируемых им деяний не признали.



С учетом предоставленных гособвинителем доказательств суд Ленинского района Минска признал обвиняемых виновными. На основании ч.1 ст. 285, ч.3 ст.328−1, ч.4 ст. 328 УК Беларуси руководителю входящего в преступную организацию структурного подразделения назначено наказание в виде лишения свободы на срок 22 года со штрафом в размере 1000 базовых величин.



Другим участникам организованной группы на основании ч.4 ст. 328 УК назначено наказание в виде лишения свободы на 17 и 18 лет со штрафом 600 и 700 базовых величин.



Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.