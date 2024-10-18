Пятилетний мальчик погиб под колесами грузовика МАЗ в Петриковском районе

В Петриковском районе под колесами грузовика погиб пятилетний ребенок, сообщили в пресс-службе МВД.
Трагедия произошла в деревни Бабуничи на Петриковщине 18 октября. Около 14.30 часов 58-летний водитель грузового МАЗа сбил ребенка.
От травм мальчик скончался. На месте работают правоохранители, следователи и судмедэксперты.
В МВД уточнили, что водитель обязан убедиться в безопасности перед выполнением маневра.
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