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Пятилетний мальчик погиб под колесами грузовика МАЗ в Петриковском районе

Водитель МАЗ сбил насмерть пятилетнего ребенка в Петриковском районе.

Источник: Комсомольская правда

В Петриковском районе под колесами грузовика погиб пятилетний ребенок, сообщили в пресс-службе МВД.

Трагедия произошла в деревни Бабуничи на Петриковщине 18 октября. Около 14.30 часов 58-летний водитель грузового МАЗа сбил ребенка.

Ребенок погиб под колесами грузовика в деревне под Петриковом. Фото: МВД.

От травм мальчик скончался. На месте работают правоохранители, следователи и судмедэксперты.

В МВД уточнили, что водитель обязан убедиться в безопасности перед выполнением маневра.

Еще в Минске прохожие нашли двух мужчин без сознания, а судэксперты искали их родных по отпечаткам пальцев.

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А 19-летний могилевчанин стал звать на помощь, переплывая Днепр при температуре +8.