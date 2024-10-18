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Жительницу Керчи обвиняют в убийстве мужа

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт — РИА Новости Крым. 56-летняя жительница Керчи обвиняется в убийстве супруга, ее заключили под стражу. Об этом сообщает крымский главк СК РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Установлено, что в ночь на 14 октября в своем частном доме женщина, дождавшись, когда супруг уснет, удушила его. Чтобы скрыть следы и отвести от себя подозрения, она вывезла тело мужа, оставив в заброшенном месте недалеко от дома», — говорится в сообщении Telegram-канале.

По информации следствия, она уже дала признательные показания. При их проверке женщина на месте продемонстрировала, как совершила убийство.

«Следователю она пояснила, что на особо тяжкое преступление ее толкнули систематические оскорбления и угрозы расправы со стороны мужа», — уточняют в СК.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ — «убийство». Проводятся мероприятия по закреплению доказательственной базы.