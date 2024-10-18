Жительницу Керчи обвиняют в убийстве мужа

«Установлено, что в ночь на 14 октября в своем частном доме женщина, дождавшись, когда супруг уснет, удушила его. Чтобы скрыть следы и отвести от себя подозрения, она вывезла тело мужа, оставив в заброшенном месте недалеко от дома», — говорится в сообщении Telegram-канале.