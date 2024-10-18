Жительницу Керчи обвиняют в убийстве мужа

«Установлено, что в ночь на 14 октября в своем частном доме женщина, дождавшись, когда супруг уснет, удушила его. Чтобы скрыть следы и отвести от себя подозрения, она вывезла тело мужа, оставив в заброшенном месте недалеко от дома», — говорится в сообщении Telegram-канале.
По информации следствия, она уже дала признательные показания. При их проверке женщина на месте продемонстрировала, как совершила убийство.
«Следователю она пояснила, что на особо тяжкое преступление ее толкнули систематические оскорбления и угрозы расправы со стороны мужа», — уточняют в СК.
В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ — «убийство». Проводятся мероприятия по закреплению доказательственной базы.