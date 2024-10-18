В Башкирии спасли женщину, впавшую в состояние клинической смерти

Вытащили с того света: медики из Бирска совершили настоящее чудо. Врачи скорой помощи спасли 55-летнюю женщину, впавшую в состояние клинической смерти.
Как рассказали в пресс-службе регионального минздрава, жительница Башкирии начала чувствовать себя плохо еще вечером, но не придала значения своему состоянию. На утро уже у женщины сильно жгло в грудине, сердце стало работать с перебоями и появились проблемы с дыханием. Поняв всю серьезность ситуации, она позвонила в скорую и попросила помощи.
Прибывшие на вызов врачи сделали ЭКГ и подтвердили инфаркт. Из-за недостаточного кровоснабжения наступила клиническая смерть, в которой она находилась около пяти минут, пока врачи пытались реанимировать пациентку. Благодаря умениям и слаженной работе им удалось вернуть бирянку с того света.
Сейчас женщина уже находится дома после лечения в кардиоцентре.
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