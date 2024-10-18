В Башкирии спасли женщину, впавшую в состояние клинической смерти

Как рассказали в пресс-службе регионального минздрава, жительница Башкирии начала чувствовать себя плохо еще вечером, но не придала значения своему состоянию. На утро уже у женщины сильно жгло в грудине, сердце стало работать с перебоями и появились проблемы с дыханием. Поняв всю серьезность ситуации, она позвонила в скорую и попросила помощи.