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В Башкирии спасли женщину, впавшую в состояние клинической смерти

Медики Башкирии спасли жизнь женщине с острым инфарктом.

Источник: Комсомольская правда

Вытащили с того света: медики из Бирска совершили настоящее чудо. Врачи скорой помощи спасли 55-летнюю женщину, впавшую в состояние клинической смерти.

Как рассказали в пресс-службе регионального минздрава, жительница Башкирии начала чувствовать себя плохо еще вечером, но не придала значения своему состоянию. На утро уже у женщины сильно жгло в грудине, сердце стало работать с перебоями и появились проблемы с дыханием. Поняв всю серьезность ситуации, она позвонила в скорую и попросила помощи.

Прибывшие на вызов врачи сделали ЭКГ и подтвердили инфаркт. Из-за недостаточного кровоснабжения наступила клиническая смерть, в которой она находилась около пяти минут, пока врачи пытались реанимировать пациентку. Благодаря умениям и слаженной работе им удалось вернуть бирянку с того света.

Сейчас женщина уже находится дома после лечения в кардиоцентре.

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