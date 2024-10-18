Бывшего шеф-повара «Кофемании» нашли мертвым в сгоревшем авто

Как нам стало известно, накануне вечером останки 51-летнего Виталия Карсаева нашли в его «хонде-пилот» в полутора километрах от его дома. Рядом с ним лежали несколько огнестрелов, официальное разрешение на оружие было. В машине мужчина жил последние полтора месяца: поругался с экс-супругой на фоне бракоразводного процесса, она выгнала его из квартиры. Идти было некуда, стал жить в авто.
В последние месяцы, по словам близких, у Виталия были серьёзные проблемы: накопились долги, судебные приставы наложили арест на имущество, в том числе на «хонду». Мужчина стал сильно пить. И, как утверждает бывшая супруга, несколько раз говорил ей, что больше так жить не может и хочет свести счёты с жизнью.
Тело отправлено на судмедэкспертизу, которая установит точную причину смерти. Виталий Карсаев переехал из Ставрополя в Москву. Карьеру начинал в ресторане «Духан Шаво», пёк лаваш, хачапури. Через несколько лет уже работал в «Донне Кларе» на «Пушкинской». В 2003-м устроился в «Кофеманию» и уже через год стал шеф-поваром. В одном из последних интервью Карсаев рассказывал, что любит учиться, в том числе набираться опыта у зарубежных коллег.