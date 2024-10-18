Бывшего шеф-повара «Кофемании» нашли мертвым в сгоревшем авто

Тело отправлено на судмедэкспертизу, которая установит точную причину смерти. Виталий Карсаев переехал из Ставрополя в Москву. Карьеру начинал в ресторане «Духан Шаво», пёк лаваш, хачапури. Через несколько лет уже работал в «Донне Кларе» на «Пушкинской». В 2003-м устроился в «Кофеманию» и уже через год стал шеф-поваром. В одном из последних интервью Карсаев рассказывал, что любит учиться, в том числе набираться опыта у зарубежных коллег.