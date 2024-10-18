«Подставил и предал друг»: египтянин, обвиняемый в заказе убийства жены, выступил в прениях

Сегодня в Куйбышевском районном суде города Омска продолжились прения сторон по делу 42-летнего гражданина Египта и России 42-летнего Або Элелаа Мохамеда Эльсайеда. Напомним, его обвиняют в организации убийства бывшей жены. За избавление от бывшей любимой он, по версии следствия, готов был заплатить 700 тысяч рублей.
Ранее гособвинение запросило для Або Мохамеда 9 лет и 10 месяцев лишения свободы. На нынешнем судебном заседании выступила сторона защиты и сам подсудимый.
Перебиваясь с арабского на русский, Або Мохамед по-восточному цветисто, очень эмоционально, но путано рассказал свою версию событий. Говорил без преувеличения почти три часа.
Жену свою бывшую, мол, очень любил. Для того чтобы уехать с любимой на ее малую родину, продал в Египте яхту и дом. В Омске имел успешный бизнес — пять магазинов. Покупал ей кольца с бриллиантами, целую коллекцию обуви и дорогую брендовую одежду. Квартиры покупал тоже, одну из которых даже оформил на родственников жены. О двух ее детях от предыдущего брака заботился, как о родных.
И развелись они, мол, вовсе не из-за нового романа Або. Из его рассказа следовало, что первой с любовником якобы закрутила супруга, а молоденькой Александрой Мохамед увлекся уже после развода с женой.
В его рассказе промелькнули даже какие-то бандиты, которые угрожали ему расправой.
«Говорили, что дочери моей плохо сделают», — в буквальном смысле заливаясь слезами, рассказывал подсудимый.
И готов он был уйти из дома, как сказали бы русские мужики, в одних трусах и отказаться от нажитого непосильным трудом, жене все оставить, но с одним условием — чтобы ненаглядная дочка осталась жить с ним. Або Мохамед даже пытался уехать с ней в Египет, но на границе ребенка не выпустили из страны.
Разлад родителей девочка переживала очень сильно. Обо всех своих проблемах, в том числе об этой, уроженец Египта рассказывал своему самому близкому другу, которому доверял как родному. По версии следствия, именно к нему Мохамед обратился, чтобы найти киллера для бывшей и не делить с ней имущество и дочь. По версии Мохамеда, ни о чем подобном он друга не просил.
Зная о проблемах Або, тот сам познакомил его с детским психологом, который должен был помочь дочке справиться со стрессом. Психолог предложил странную методику лечения — сфотографировать бывшую жену мертвой и показать эти фотографии девочке.
Або согласился, а психолог оказался оперативником. В общем, по словам подсудимого, не преступник он вовсе, а жертва предательства друга и провокации. Почти святой.
Под конец уроженец Египта так увлекся, что якобы плохо зная русский, поменялся со своим переводчиком ролями — тот читал заготовленный текст на арабском, а Мохамед переводил.
«Если по богу и совести, то здесь должен не я сидеть, а мой бывший друг», — сказал он.
На этом, однако, прения не закончились. Подсудимый не успел сказать и половины из того, что хотел. Процесс продолжится в следующую пятницу. Тем временем суд продлил гражданину Египта срок содержания под стражей еще на два месяца — предыдущий заканчивался уже в начале следующей недели.