«Подставил и предал друг»: египтянин, обвиняемый в заказе убийства жены, выступил в прениях

Жену свою бывшую, мол, очень любил. Для того чтобы уехать с любимой на ее малую родину, продал в Египте яхту и дом. В Омске имел успешный бизнес — пять магазинов. Покупал ей кольца с бриллиантами, целую коллекцию обуви и дорогую брендовую одежду. Квартиры покупал тоже, одну из которых даже оформил на родственников жены. О двух ее детях от предыдущего брака заботился, как о родных.