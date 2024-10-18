Соучастник махинаций «дела метро»: экс-главу министерства финансов Самарской области отправили в СИЗО

18 октября 2024 года Октябрьский районный суд Самары избрал меру пресечения бывшему министру финансов региона Андрею Прямилову. Его задержали накануне и подозрении на превышение должностных полномочий. Журналист «КП-Самара» побывала на заседании и узнала подробности.
Напомним, Андрей Прямилов возглавлял министерство финансов Самарской области с 2023 года. Его назначение произошло вскоре после выборов бывшего губернатора Дмитрия Азарова. В июле 2024 года Прямилов неожиданно покинул пост, уступив место Владимиру Панферову.
Рано утром 17 октября Прямилова задержали, а в его доме провели обыски. Это произошло на следующий день после того, как прокуратура передала в суд громкое дело против бывшего министра строительства Николая Плаксина, которого обвинили в превышении полномочий и служебном подлоге при введении в эксплуатацию двух домов культуры.
Николая Плаксина также задержали 16 октября 2024 года по подозрению в причастности к махинациям при строительстве метро в Самаре. К слову, по данному делу уже арестованы бывший председатель правительства региона Виктор Кудряшов и еще один экс-глава самарского минстроя Михаил Асеев. Андрея Прямилова также подозревают в соучастии ОПГ.
-По версии следствия, группа чиновников подделывала документы и проводила фиктивные конкурсные процедуры, связанные со строительством станции самарского метро. Стоимость проекта была искусственно завышена до 18,4 миллиарда рублей. Также 10,3 миллиарда рублей было запрошено в виде инвестиционного кредита из федерального бюджета. Андрей Прямилов, действовавший в интересах строительной компании, обеспечил незаконное перечисление 3,5 миллиарда рублей аванса из резервного фонда Самарской области для строительства метро. Однако этот фонд не имел права финансировать подобные проекты, о чем Прямилов знал.
Избрание мер пресечения для Плаксина и Прямилова было в одном суде с разницей в несколько часов. Ранее «КП-Самара» сообщала, что Николая Плаксина отправили в СИЗО на месяц. Адвокаты бывшего министра заявили, что дело сфабриковано и будут настаивать на невиновности своего подзащитного.
Адвокаты Прямилова в свою очередь, конечно, также настаивают на невиновности бывшего высокопоставленного чиновника. Сам обвиняемый тоже не признает свою вину. Несмотря на это, прокуратура настаивает на аресте.
— Андрей Прямилов долгое время находился на главенствующих должностях, и не все подчиненные были опрошены. Кроме того, есть вероятность, что обвиняемый может скрыться от правосудия, — заявила сторона обвинения.
Как передает наш корреспондент из зала суда, сторона защиты настаивает на домашнем аресте, указывая на то, что на иждивении Прямилова находится жена и дочь-инвалид. Кроме того, сам чиновник имеет ряд заболеваний сердечно-сосудистой системы, а содержание в СИЗО может привести к печальным последствиям.
— Всю жизнь работал на территории Самарской области в различных организациях, различных ведомствах. Ниоткуда нареканий о своей работе не имеют. Более того, я имею награды, как Самарской области, так и награды за безупречную работу в ведомстве в Федеральных органов власти. Мы также в ходе предварительного следствия неоднократно давали показания подтверждали свою готовность сотрудничать со следствием и давать все необходимые показания, У меня нет оснований для того, чтобы я скрылся и в дальнейшем не участвовал в следственных мероприятиях, — говорит Прямилов в суде.
С учетом всего озвученного, суд удалился в совещательную комнату. Через некоторое время судья озвучил решение — отправить Андрея Прямилова под стражу на 1 месяц и 3 дня до 19 ноября 2024 года.
Мы будем следить за развитием событий.