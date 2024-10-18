Соучастник махинаций «дела метро»: экс-главу министерства финансов Самарской области отправили в СИЗО

— Всю жизнь работал на территории Самарской области в различных организациях, различных ведомствах. Ниоткуда нареканий о своей работе не имеют. Более того, я имею награды, как Самарской области, так и награды за безупречную работу в ведомстве в Федеральных органов власти. Мы также в ходе предварительного следствия неоднократно давали показания подтверждали свою готовность сотрудничать со следствием и давать все необходимые показания, У меня нет оснований для того, чтобы я скрылся и в дальнейшем не участвовал в следственных мероприятиях, — говорит Прямилов в суде.