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Хотел вылезти в окно, но не успел: в Башкирии в пожаре погиб мужчина

Житель Башкирии погиб в огне, пытаясь спастись из пожара.

Источник: Комсомольская правда

В Белебее погиб 74-летний мужчина. Пенсионер умер в пожаре, который вспыхнул на веранде частного дома.

Как сообщает МЧС по Башкирии, прибывшие на тушения огня спасатели обнаружили бездыханное тело мужчины в одежде. Оказалось, что он пытался вылезти в окно и спастись, но не успел.

— На месте работают дознаватель МЧС России и следственно-оперативная группа, причина пожара устанавливается, — прокомментировали случившееся в ведомстве.

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