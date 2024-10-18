Хотел вылезти в окно, но не успел: в Башкирии в пожаре погиб мужчина

В Белебее погиб 74-летний мужчина. Пенсионер умер в пожаре, который вспыхнул на веранде частного дома.
Как сообщает МЧС по Башкирии, прибывшие на тушения огня спасатели обнаружили бездыханное тело мужчины в одежде. Оказалось, что он пытался вылезти в окно и спастись, но не успел.
— На месте работают дознаватель МЧС России и следственно-оперативная группа, причина пожара устанавливается, — прокомментировали случившееся в ведомстве.
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