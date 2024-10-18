Сельский имам насмерть сбил ребенка в Абайской области

«За рулем авто действительно находился имам сельской мечети. По его данным, машина двигалась со скоростью не более 40 км/ч. По словам очевидцев, девочка выбежала на дорогу, испугавшись лая собаки, привязанной во дворе одного из домов. Водитель не успел остановить машину», — говорится в официальном сообщении.