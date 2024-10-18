Сельский имам насмерть сбил ребенка в Абайской области

Трагедия произошла 14 октября. 44-летний водитель наехал на ребенка примерно в 11:40. После ДТП он сразу доставил пострадавшую в больницу.
«В результате ДТП несовершеннолетняя от полученных травм скончалась в больнице Урджарского района. Начато досудебное расследование по факту нарушения правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть человека. Ход расследования находится на контроле руководства Департамента полиции Абайской области», — рассказали в департаменте.
Главный имам области Аскар Муканов подтвердил эту информацию.
«За рулем авто действительно находился имам сельской мечети. По его данным, машина двигалась со скоростью не более 40 км/ч. По словам очевидцев, девочка выбежала на дорогу, испугавшись лая собаки, привязанной во дворе одного из домов. Водитель не успел остановить машину», — говорится в официальном сообщении.