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Сельский имам насмерть сбил ребенка в Абайской области

11-летняя девочка погибла под колесами автомобиля Toyota Rav-4 в Абайской области. За рулем машины был имам местной мечети, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Трагедия произошла 14 октября. 44-летний водитель наехал на ребенка примерно в 11:40. После ДТП он сразу доставил пострадавшую в больницу.

«В результате ДТП несовершеннолетняя от полученных травм скончалась в больнице Урджарского района. Начато досудебное расследование по факту нарушения правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть человека. Ход расследования находится на контроле руководства Департамента полиции Абайской области», — рассказали в департаменте.

Главный имам области Аскар Муканов подтвердил эту информацию.

«За рулем авто действительно находился имам сельской мечети. По его данным, машина двигалась со скоростью не более 40 км/ч. По словам очевидцев, девочка выбежала на дорогу, испугавшись лая собаки, привязанной во дворе одного из домов. Водитель не успел остановить машину», — говорится в официальном сообщении.