«Инфаркт помолодел»: Кардиолог объяснил, почему мог слечь экс-участник группы Little Big

Однако мужчина после 40 лет уже попадает в зону риска по инфаркту и инсульту — и эти недуги в таком возрасте ещё можно предотвратить. Для этого нужно ежегодно проходить чекап у кардиолога: мужчинам — после 40 лет, женщинам — после 50. Это важно, так как у сердечно-сосудистых заболеваний часто нет предвестников.