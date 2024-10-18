Желавший сохранить сбережения житель Башкирии отдал мошенникам 1,3 млн рублей

Как рассказали в МВД по РБ, мужчине позвонил неизвестный и напугал его тем, что с его счетами происходит что-то странное, якобы мошенники пытаются оформить заявку на снятие всех денег. Желая сохранить накопления, пенсионер все сделал по инструкции мошенника.