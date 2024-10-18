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Желавший сохранить сбережения житель Башкирии отдал мошенникам 1,3 млн рублей

В Салавате пенсионер перевел мошенникам более 1,3 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

Житель Башкирии попался на удочку телефонного мошенника. 80-летний пенсионер из Сыктывкара отдал аферисту более миллиона рублей, пытаясь сохранить свои сбережения.

Как рассказали в МВД по РБ, мужчине позвонил неизвестный и напугал его тем, что с его счетами происходит что-то странное, якобы мошенники пытаются оформить заявку на снятие всех денег. Желая сохранить накопления, пенсионер все сделал по инструкции мошенника.

— Житель Салавата обманул сотрудника банка, что деньги ему необходимы для строительства бани, снял свои сбережения и перевел их на продиктованный мошенником счет. Всего он отдал аферистам 1,3 млн рублей, — пояснили в МВД.

По факту мошенничества заведено уголовное дело.

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