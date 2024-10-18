Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Все хуже и хуже: народный артист Башкирии Elvin Grey теряет слух

Радик Юльякшин отменил тур по Башкирии из-за проблем со слухом.

Источник: Комсомольская правда

Народный артист Башкирии Радик Юльякшин, выступающий под псевдонимом Elvin Grey, отменил октябрьские концерты. Певец продолжает терять слух из-за возникшего у него отека. Печальную новость артист сообщил своим фанатам сегодня.

— Проблема со слухом меня пока не отпускает. Улучшений нет, слышу все хуже и хуже, — поделился Юльякшин.

Певец собирается отыграть последний концерт в этом туре сегодня, а далее он займется своим здоровьем. Отменой концертов Юльякшин очень опечален, но иного выхода нет, признался он фанатам.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.