Все хуже и хуже: народный артист Башкирии Elvin Grey теряет слух

Народный артист Башкирии Радик Юльякшин, выступающий под псевдонимом Elvin Grey, отменил октябрьские концерты. Певец продолжает терять слух из-за возникшего у него отека. Печальную новость артист сообщил своим фанатам сегодня.
— Проблема со слухом меня пока не отпускает. Улучшений нет, слышу все хуже и хуже, — поделился Юльякшин.
Певец собирается отыграть последний концерт в этом туре сегодня, а далее он займется своим здоровьем. Отменой концертов Юльякшин очень опечален, но иного выхода нет, признался он фанатам.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.