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Аварию на шахте «Саранская» в Карагандинской области расследовать будет комиссия Минтруда

В результате несчастного случая пострадали три человека.

АЛМАТЫ, 18 окт — Sputnik. Для расследования несчастного случая, произошедшего на шахте «Саранская», в результате которого пострадали 3 человека, департамент комитета государственной инспекции труда по Карагандинской области создает комиссию, сообщили в Минтруда.

Несчастный случай на шахте «Саранская» АО «Qarmet» произошел 14 октября 2024 года в 23:00.

«В ходе работ на нижнем сопряжении лавы 41К-7 В при переносе металлического профиля крепления с верхних секций отслоился кусок горной массы, который травмировал работников: горнорабочего очистного забоя Д. Сембекова (1988 г. р.), горного мастера А. Григорьевича (1989 г. р.) и машиниста горно-выемочных машин А. Рудия (1983 г. р.)», — говорится в сообщении.

Пострадавшим оказали первую помощь и доставили в областной центр травматологии и ортопедии. После осмотра врачами Сембеков и Григорьевич были отпущены домой без открытия больничного листа. Рудий в настоящее время находится в реанимации.

Обстоятельства и причины несчастного случая будут установлены в ходе расследования, заверили в ведомстве.

несчастный случай