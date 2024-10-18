Аварию на шахте «Саранская» в Карагандинской области расследовать будет комиссия Минтруда

«В ходе работ на нижнем сопряжении лавы 41К-7 В при переносе металлического профиля крепления с верхних секций отслоился кусок горной массы, который травмировал работников: горнорабочего очистного забоя Д. Сембекова (1988 г. р.), горного мастера А. Григорьевича (1989 г. р.) и машиниста горно-выемочных машин А. Рудия (1983 г. р.)», — говорится в сообщении.