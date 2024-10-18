Пропавшую в Уфе 25-летнюю велосипедистку нашли живой

В Уфе прекращены поиски 25-летней Миланы Галиевой. Девушка уехала на велосипеде и исчезла.
Как ранее сообщали волонтеры, уфимка ушла их дома накануне, 17 октября. Она сказала родным, что поедет покататься на своем белом велосипеде, но так и не вернулась, а на связь она перестала выходить. Обеспокоенные близкие сразу же обратились за помощью к волонтерам и полиции.
По словам добровольцев из «Лиза Алерт», Милана Галиева найдена живой. Где все это время была девушка и почему она не пришла домой, не раскрывается.