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Пропавшую в Уфе 25-летнюю велосипедистку нашли живой

В Уфе прекращены поиски 25-летней Миланы Галиевой.

Источник: Лиза Алерт

В Уфе прекращены поиски 25-летней Миланы Галиевой. Девушка уехала на велосипеде и исчезла.

Как ранее сообщали волонтеры, уфимка ушла их дома накануне, 17 октября. Она сказала родным, что поедет покататься на своем белом велосипеде, но так и не вернулась, а на связь она перестала выходить. Обеспокоенные близкие сразу же обратились за помощью к волонтерам и полиции.

По словам добровольцев из «Лиза Алерт», Милана Галиева найдена живой. Где все это время была девушка и почему она не пришла домой, не раскрывается.