Пропавшую в Уфе 25-летнюю велосипедистку нашли живой

Как ранее сообщали волонтеры, уфимка ушла их дома накануне, 17 октября. Она сказала родным, что поедет покататься на своем белом велосипеде, но так и не вернулась, а на связь она перестала выходить. Обеспокоенные близкие сразу же обратились за помощью к волонтерам и полиции.