«Был настоящим патриотом»: в Башкирии похоронили погибшего на СВО Артура Якимова

В Чекмагушевском районе Башкирии в последний путь проводили Артура Якимова. Мужчина погиб во время СВО от полученных во время боевых действий травм и был захоронен в Кушнаренковском районе. Об этом сообщил глава глава муниципалитета Марат Латыпов.
До отъезда в зону проведения спецоперации военнослужащий жил с семьей в селе Новокалмашево. Решение уйти на службу Артур Якимов объяснил родным тем, что не может оставаться в стороне в трудный час.
— Артур Александрович был настоящим патриотом, искренне любил Родину и был беззаветно ей предан. Он погиб, как настоящий воин, с оружием в руках, — написал глава Кушнаренковского района Марат Латыпов.
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