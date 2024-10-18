«Был настоящим патриотом»: в Башкирии похоронили погибшего на СВО Артура Якимова

В Чекмагушевском районе Башкирии в последний путь проводили Артура Якимова. Мужчина погиб во время СВО от полученных во время боевых действий травм и был захоронен в Кушнаренковском районе. Об этом сообщил глава глава муниципалитета Марат Латыпов.