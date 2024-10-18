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«Был настоящим патриотом»: в Башкирии похоронили погибшего на СВО Артура Якимова

В зоне СВО погиб доброволец из Башкирии Артур Якимов.

Источник: Комсомольская правда

В Чекмагушевском районе Башкирии в последний путь проводили Артура Якимова. Мужчина погиб во время СВО от полученных во время боевых действий травм и был захоронен в Кушнаренковском районе. Об этом сообщил глава глава муниципалитета Марат Латыпов.

До отъезда в зону проведения спецоперации военнослужащий жил с семьей в селе Новокалмашево. Решение уйти на службу Артур Якимов объяснил родным тем, что не может оставаться в стороне в трудный час.

— Артур Александрович был настоящим патриотом, искренне любил Родину и был беззаветно ей предан. Он погиб, как настоящий воин, с оружием в руках, — написал глава Кушнаренковского района Марат Латыпов.

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