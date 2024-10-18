Двое пьяных жителей Уфы с собакой преследовали школьниц

В Уфе две школьницы убежали от двоих пьяных мужчин, которые гнались за ними с собакой. Инцидент попал на камеру, установленную в домофоне дома на Бессонова. После того, как девочкам удалось скрыться в подъезде, уфимцы стали обсуждать, где бы им достать наркотики.
Так, мужчины разработали сомнительный план: они решили отобрать у кого-то телефон, чтобы сдать его в ломбард и купить запрещенные вещества.
Как передает ТГ-канал Mash Batash, местные жители часто жалуются на подобных мужчин.
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