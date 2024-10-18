Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Салават Юлаев» проиграл челябинскому «Трактору» со счётом 4:2

«Салават Юлаев» проиграл челябинскому «Трактору» в матче КХЛ.

Источник: Комсомольская правда

В Челябинске завершилась встреча уфимского ХК «Салават Юлаев» и «Трактора». Матч закончился поражением салаватцев и счетом на табло 4:2.

Самыми результативными в сегодняшней игре были уфимцы Нэйтан Тодд и Никита Зоркин. Они отметились по одной заброшенной шайбе в ворота противника.

На данный момент «Салават Юлаев» занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Позади у уфимской команды 14 сыгранных матчей и 16 набранных очков.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.