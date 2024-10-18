«Салават Юлаев» проиграл челябинскому «Трактору» со счётом 4:2

В Челябинске завершилась встреча уфимского ХК «Салават Юлаев» и «Трактора». Матч закончился поражением салаватцев и счетом на табло 4:2.
Самыми результативными в сегодняшней игре были уфимцы Нэйтан Тодд и Никита Зоркин. Они отметились по одной заброшенной шайбе в ворота противника.
На данный момент «Салават Юлаев» занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Позади у уфимской команды 14 сыгранных матчей и 16 набранных очков.
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