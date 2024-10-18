Невролог из Уфы рассказала о взаимосвязи погоды и состояния человека

Уфимский невролог Эльвира Сагитова не подтвердила прямой связи между состояние человека и погодой на улице. По ее словам, многие случаи ухудшения самочувствия в плохую погоду никак не связаны с ней, хотя у некоторых пациентов все же есть метеозависимость.