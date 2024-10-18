Невролог из Уфы рассказала о взаимосвязи погоды и состояния человека

Уфимский невролог Эльвира Сагитова не подтвердила прямой связи между состояние человека и погодой на улице. По ее словам, многие случаи ухудшения самочувствия в плохую погоду никак не связаны с ней, хотя у некоторых пациентов все же есть метеозависимость.
Например, мигрени часто могут быть вызваны изменениями температуры, а похолодание может негативно сказаться на людях с больными суставами или эндопротезами.
Сагитова посоветовали жителям Башкирии попробовать вести дневник наблюдений: измерять основные показатели, а затем сверить их с магнитными бурями, влажностью и температурой.
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