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Невролог из Уфы рассказала о взаимосвязи погоды и состояния человека

Уфимский невролог рассказала, может ли погода влиять на состояние человека.

Источник: Комсомольская правда

Уфимский невролог Эльвира Сагитова не подтвердила прямой связи между состояние человека и погодой на улице. По ее словам, многие случаи ухудшения самочувствия в плохую погоду никак не связаны с ней, хотя у некоторых пациентов все же есть метеозависимость.

Например, мигрени часто могут быть вызваны изменениями температуры, а похолодание может негативно сказаться на людях с больными суставами или эндопротезами.

Сагитова посоветовали жителям Башкирии попробовать вести дневник наблюдений: измерять основные показатели, а затем сверить их с магнитными бурями, влажностью и температурой.

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