Дипломаты проверяют данные о горящем в Анталье отеле с заблокированными внутри россиянами

Тем временем турецкий телеканал KRT сообщает, что пожар в отеле уже потушен. После ЧП пострадало 12 человек — их доставили в больницу. Есть ли среди них россияне, пока неизвестно. Также были спасены 48 человек, которые находились на крыше гостиницы. Прибывший на место губернатор Кемера Ахмет Солмаз сообщил, что обошлось без жертв.