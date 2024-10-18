Экс-министр природных ресурсов Забайкалья получил семь лет колонии

«Приговором Бутырского районного суда города Москвы Некрасов Олег Владимирович признан виновным в совершении четырёх преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ. Суд окончательно назначил Некрасову наказание в виде лишения свободы на срок семь лет лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 1 миллиона рублей», — сказали в суде.