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Экс-министр природных ресурсов Забайкалья получил семь лет колонии

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Бутырский суд Москвы приговорил к семи годам колонии бывшего министра природных ресурсов Забайкальского края Олега Некрасова по делу о мошенничестве, сообщили РИА Новости в суде.

Источник: © РИА Новости

«Приговором Бутырского районного суда города Москвы Некрасов Олег Владимирович признан виновным в совершении четырёх преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ. Суд окончательно назначил Некрасову наказание в виде лишения свободы на срок семь лет лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 1 миллиона рублей», — сказали в суде.

Его взяли под стражу в зале суда.

Также в инстанции сообщили, что Некрасова лишили специального звания полковника и государственной награды — медали Суворова.

Суть уголовного дела не уточняется.