Экс-министр природных ресурсов Забайкалья получил семь лет колонии

«Приговором Бутырского районного суда города Москвы Некрасов Олег Владимирович признан виновным в совершении четырёх преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ. Суд окончательно назначил Некрасову наказание в виде лишения свободы на срок семь лет лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 1 миллиона рублей», — сказали в суде.
Его взяли под стражу в зале суда.
Также в инстанции сообщили, что Некрасова лишили специального звания полковника и государственной награды — медали Суворова.
Суть уголовного дела не уточняется.